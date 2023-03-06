"توبليرون" تفقد شعارها الشهير لعدم تلبيتها معايير الدولة السويسرية
أُجبرت شركة "مونديليز إنترناشونال" المصنعة لشوكولاته "توبليرون" الشهيرة على التخلي عن شعار قمة جبل "ماترهورن" السويسري المطبوع على عبواتها، بحكم القانون.
ووفقًا لوسائل إعلام سويسرية، فإن شركة "مونديليز" ستكمل عملية نقل خطوط إنتاج مصانع "توبليرون" من سويسرا إلى سلوفاكيا بنهاية عام 2023؛ ما سيمنعها من وضع عبارة "صنِع في سويسرا" أو الرموز السويسرسة الشهيرة على عبواتها.
وبناء على تشريع حماية المستهلك في سويسرا، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2017، فإن استعمال عبارة "صنِع في سويسرا" أو "الرموز أو المعالم الجغرافية السويسرية" على المنتجات يمكن تطبيقه فقط في حال كان 80% من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد الغذائية مصدرها الأراضي السويسرية، مع وجود استثناءات للمواد الخام التي لا يمكن إنتاجها في سويسرا كالكاكاو، الذي يأتي من أفريقيا.
وقالت شركة "موندوليز" إن "توبليرون" ستحظى بشعار "حديث وبسيط" بدلًا من قمة جبل "ماترهورن" الذي طبِع على عبواتها منذ عام 1970، كما أكدت أنها ستسقِط عبارة "صنع في سويسرا".
وقالت المتحدثة باسم شركة "مونديليز إنترناشونال" لرويترز: "سنعيد إطلاق عبوة توبليرون هذا الصيف، وسنذكر أن بلد منشأ العلامة التجارية هو سويسرا".