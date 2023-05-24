استعدادا لإعصار "ماوار".. جزيرة غوام الأمريكية تجلي سكان المناطق الساحلية

أجلت غوام سكّان مناطقها الساحلية تحسّباً لوصول "ماوار"، الإعصار العملاق الذي يُتوقّع أن يجتاح الجزيرة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء (21:00 ت غ الثلاثاء)، كان "ماوار" على بُعد حوالي 110 كلم من الجزيرة، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقرب من 225 كلم/ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية.