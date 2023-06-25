مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج الأحد (صور)

يؤدّي مئات آلاف الحجّاج الأحد "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكّة المكرّمة في أجواء حارّة وخانقة، في مستهلّ مناسك حجّ ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كورونا.

وفاضت شوارع المدينة المقدّسة لدى المسلمين بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

والسبت، طاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس الحارقة، فيما كان آخرون يصلّون ويدعون على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك.