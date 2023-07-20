أستراليا تحاول حل لغز حطام فضائي مجهول المصدر على أحد شواطئها

عثرت السلطات الأسترالية على "حطام فضائي" مجهول المصدر، جرفته المياه إلى شاطئ غربي البلاد، في حين تعمل السلطات على حل لغز الحطام وتحديد طبيعته، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وحسب وكالة الفضاء الأسترالية، فإن اسطوانة يبلغ ارتفاعها حوالي مترين ونصف، مصنوعة جزئيا من مادة منسوجة ذهبية اللون، من المحتمل أن تكون غلاف محرك صاروخي صلب.

ووضعت الشرطة طوقا خاضعا للحراسة حول الجهاز، خوفا من أنه قد يشكل خطرا، حيث عمل الخبراء على تحديد طبيعته، موضحة أنه بعد التشاور المكثف مع الوكالات الحكومية والوطنية ذات الخبرة في الصناعات البحرية والطيران والدفاع والفضاء، يُعتقد أن الجسم مرتبط بنظام صاروخي.