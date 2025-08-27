بعد انتقادات وتدخل ترامب.. مطعم شهير يعود لشعاره القديم

أعلنت سلسلة مطاعم "كراكر باريل" الأمريكية عودتها إلى شعارها القديم، بعد موجة واسعة من الانتقادات طالت محاولاتها الأخيرة لتغيير هويتها البصرية، والتي أثارت غضب شريحة من عملائها وأدت إلى تراجع أسهمها في السوق.

وكانت الشركة قد أطلقت حملة بعنوان "كل شيء أكثر" تضمنت استبدال شعارها التقليدي الذي يظهر فيه "البرميل" ورجل مسن مع عبارة "متجر الريف القديم"، بشعار مبسط يكتفي باسم العلامة داخل شكل سداسي أصفر، ما أثار ردود فعل رافضة من العملاء، إلى جانب انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلّق ترامب على التغيير عبر منصته "تروث سوشيال"، داعيًا الشركة إلى "الاعتراف بالخطأ" والعودة إلى هويتها القديمة، معتبرًا أن ذلك سيمنحها "فرصة ذهبية" لاستعادة مكانتها وربح دعاية مجانية ضخمة.

كما أشار مساعده السابق تايلور بودويتش إلى أن إدارة المطعم أبلغت الرئيس بأنها أخذت ردود فعل العملاء بعين الاعتبار.

واستجابت "كراكر باريل" رسميًا يوم الخميس، مؤكدة في بيان نشرته على فيسبوك أنها "استمعت لآراء ضيوفها" وستتخلى عن الشعار الجديد، مع التمسك بقيمها الأساسية في تقديم "أشهى المأكولات وكرم الضيافة الريفية".

وأضافت أن نحو 70 ألف موظف يتطلعون إلى استقبال الزبائن بروح الشركة المعتادة.

ورد ترامب على قرار التراجع مهنئًا الشركة، ومؤكدًا أن هذه الخطوة ستعيد لها أرباحها وتجعل عملاءها أكثر سعادة.