بروك شيلدز تتحدث عن تقبل "علامات التقدم بالسن" في الـ59

قالت عارضة الأزياء الشهيرة بروك شيلدز البالغة من العمر59 عامًا، التي كانت جزءًا من عالم السحر منذ مراهقتها خلال مقابلة حديثة، إنها لا تفكر أبدًا في الاعتزال، مؤكدة أن العمل يمثل جزءًا كبيرًا من هويتها.

وعن عمرها، أكدت شيلدز إنها "تشعر بمزيد من الروعة" الآن مقارنة بالوقت الذي قضته كعارضة أزياء أو ممثلة.

وتابعت قائلة: "رؤية عمري بوجهي هو أمر لم أتوقعه، لأن الناس لا يريدونني أن أكبر في السن. لا، لا، لا، يريدونني أن أبدو تمامًا كما يتذكرون؛ لذلك لا بد لي من إعادة تثقيفهم."

وأضافت: "عندما تكون أمام أعين الجمهور طوال هذه المدة، فعليك أن تحاول تسخير الطرق لإبقائهم مطلعين على ملامحك حتى لا تخيب آمالهم، وهذا أمر مثير للاهتمام من الناحية النفسية".

واشتهرت بروك شيلدز بأدوارها في أفلام من السبعينيات، بما في ذلك The Blue Lagoon وEndless Love وPretty Baby وغيرها الكثير، ونالت شهرة عالمية بسبب ملامحها الجميلة وجسدها الرشيق لسنوات طويلة.