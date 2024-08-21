أحد أصعب أجزاء التخطيط لرحلة هو عدم حجز الفندق المناسب أو العثور على رحلات طيران رخيصة، وفق موقع "ثري ليست".

قد يقع كثير منا في تجربة مخيبة للآمال، عندما يقصدون موقعًا سياحيًّا شهيرًا، ولكنه يكون التجربة الأسوأ بالنسبة لهم.

هذا لا يعني أن المواقع السياحية الشهيرة جميعها فخاخ، إلا أنها في النهاية تجربة مستمدة من خبرات السفر، إذ يمكن للطوابير الطويلة والحشود الكبيرة والأسعار الباهظة أن تحول حتى الموقع الأكثر شهرة إلى كابوس.

لذا يقدم لك محبو السفر بناءً على تجربتهم، 10 أسوأ مواقع سياحية، رغم شهرتها وجاذبيتها، وهذا لا يعني أنهم ينصحونك بعدم تجربتها، بل بضرورة التخطيط الجيد قبل زيارتها.

وفيما يلي المواقع السياحية الأسوأ، رغم شهرتها، وهي أربع مناطق سياحية معروفة في الولايات المتحدة: "رصيف الصيادين" في سان فرانسيسكو، و"تايمز سكوير" في ولاية نيويورك، و"كافية دو موند" في نيو أورليانز، "ودول بلانتيشن" في هاواي.

أما في إسبانيا، فعليك التخطيط جيدًا قبل التوجه إلى "لاس رامبلاس" في برشلونة.

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وفي أيرلندا، يجب أن تتوخى الحذر عند زيارة كل من "تمبل بار" و"مخزن غينيس" في دبلن.

وتشكل "البحيرة الزرقاء" في جريندافيك في آيسلندا، وأخيرًا "هوفبراوهاوس" في ميونيخ في ألمانيا، وجهتان سياحيتان إضافيتان، بحاجة إلى التخطيط الجيد.

أما شارع "رويال ماير" في إدنبرة في المملكة المتحدة، فهو يشكل الموقع السياحي الأخير، الذي ينصح سياح من تجاربهم بتجنبه دمن ون تخطيط.

وإذا كنت تزور هذه المناطق في الدول المعنية، فينصحك الخبراء بالتخطيط لها حقًّا، قبل وضعها في جدول سفرك، من ناحية أسعار التذاكر، إلى مدى ازدحام المكان، وطرق الوصول إليه، وحجز الفندق المناسب.