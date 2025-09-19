"فيوفان".. أول مسلسل كوميدي روسي بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تمزج بين الفن والتكنولوجيا، كشفت منصة البث الروسية Start عن أول مسلسل كوميدي في البلاد تُصمَّم جميع شخصياته عبر الذكاء الاصطناعي.

العمل الذي حمل عنوان "فيوفان" قُدّم لأول مرة ضمن البرنامج المهني لمهرجان منصات البث الرابع "الموسم الجديد"، الذي استضافه منتجع "روزا خوتور" في مدينة سوتشي بين 15 و20 سبتمبر، بحسب وكالة تاس الروسية.

ويتكوّن المسلسل من حلقات قصيرة مدتها 10 دقائق، بدأ عرضها في 17 سبتمبر، ويستهدف المشاهدين ممن تجاوزوا سن الـ18.

وتتناول كل حلقة قصة مستقلة تسخر من قضايا معاصرة، مع نقد لثقافة البوب وأنماط الحياة الحديثة.

تدور الحكاية حول شاب من سانت بطرسبرغ يُدعى "فيوفان"، يقرر إنشاء مستوطنة يعيش فيها بعيداً عن التكنولوجيا والحداثة، حيث تحل الأعشاب والتعاويذ محل الطب، والزراعة والصيد بديلاً عن المتاجر، فيما تصبح الحكايات حول النار بديلاً للإنترنت.

مخرج العمل إيليا بلوتنيكوف أوضح أن جميع الشخصيات صُممت بالاعتماد على الشبكات العصبية، مع إدخال شخصية القط "ماتفي" ليكون خصماً لفيوفان، وقد جرى تصميمه ليبدو قريباً من الواقع.

وبيّن بلوتنيكوف أن اختيار أسلوب "السكتش" القصير جاء لأنه الأنسب للتجربة ويحافظ على الطابع الترفيهي.

أما مدير الإنتاج في "استوديوهات ستارت" ميخائيل تكاتشنكو، فأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي استُخدم لتسريع عمليات الإعداد وتوليد الأفكار الأولية، لكنه شدّد على أن القرارات الفنية والفكاهة النهائية ما زالت تحتاج إلى لمسة بشرية.