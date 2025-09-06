11 أجنبياً و5 برتغاليين ضحايا حادث تحطم عربة في لشبونة

أعلنت السلطات البرتغالية، الجمعة، أن 11 أجنبيًا كانوا من بين 16 شخصًا لقوا حتفهم في حادث تحطم عربة ترام جبلي بعد خروجها عن مسارها في لشبونة هذا الأسبوع، وفق وكالة "فرانس برس".

وقتل ثلاثة بريطانيين ومواطنان من كوريا الجنوبية وشخصان من كندا وفرنسية وسويسرية وأمريكية وأوكرانية بالإضافة إلى خمسة برتغاليين، في المأساة التي وقعت الأربعاء.

وقالت الشرطة البرتغالية إنه خلافًا للمعلومات التي صدرت في اليوم السابق، لم يكن هناك مواطنون ألمان بين الضحايا، لكن كان هناك ثلاثة بين المصابين بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات.

وفي المجموع، بلغ عدد المصابين حوالي 20 شخصًا، بينهم 11 أجنبيًا على الأقل، بحسب أجهزة الطوارئ.

وبين الضحايا البرتغاليين أربعة موظفين في مؤسسة للرعاية الاجتماعية تقع مكاتبها في أعلى الطريق شديد الانحدار الذي تسلكه عربة الترام.

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام عدة أشارت إلى احتمال أن يكون كابل الأمان قد انقطع، وطرحت تساؤلات حول جودة الصيانة التي كانت تُسند من قِبل مشغّل الترام إلى شركة خارجية.

وأكدت شاهدة عيان، أوردت روايتها وسائل إعلام محلية، أن إحدى العربتين اللتين تتحركان صعودًا ونزولًا بالتناوب على منحدر قوي باستخدام نظام الوزن المعادل، وصلت إلى نهاية مسارها بسرعة غير معتادة، وتجاوزت محطتها النهائية بقليل عند أسفل التل.

وأثناء محاولة الشاهدة وعدد من الموجودين في المكان مساعدة الركاب الذين لم يصابوا بأذى على مغادرة العربة، فوجئوا بالعربة الثانية تهوي بسرعة شديدة من أعلى التل باتجاههم، ما دفعهم إلى الفرار ظنًا أنها ستصطدم بالعربة المتوقفة. لكن العربة خرجت عن مسارها عند أحد المنعطفات الصغيرة وارتطمت بعنف بمبنى مجاور، بحسب روايات شهود.

وكان من المقرر أن تنشر الوكالة البرتغالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديد استنتاجاتها الأولية بشأن ملابسات الحادث، الجمعة، لكنّ ناطقًا باسمها قال، مساء الجمعة، لوكالة أنباء لوسا: "لا يمكن نشر التقرير اليوم" وقد يُنشر "بعد ظهر السبت".