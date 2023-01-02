هاري يريد "إعادة التواصل" مع والده وشقيقه... لكنه لا يرى "رغبة في المصالحة"

وبمناسبة صدور الكتاب، أجرى الأمير مقابلتين، إحداهما مع قناة ITV البريطانية والأخرى مع قناة CBS في الولايات المتحدة، تذاعان يوم الأحد.

وقال دوق ساسكس في مقطع دعائي قصير بثته قناة "آي تي في" الإثنين: "هم لم يُظهروا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة"، دون معرفة المقصود تحديداً بهذا الكلام.

وأضاف في المقطع الترويجي: "أود إعادة التواصل مع والدي، وأيضاً مع أخي".

وقال هاري البالغ 38 عاما، "أريد (أن أكون جزءا من) عائلة، لا مؤسسة"، مضيفا: "هم يعتقدون أنه من الأفضل إبقاؤنا بمظهر الأشرار".