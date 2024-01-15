الأغنياء يضاعفون ثرواتهم وسط انتظار أول تريليونير في العالم

كشف تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، أن أغنى 5 رجال في العالم ارتفعت ثرواتهم إلى الضعف بمبلغ قدره 869 مليار دولار منذُ عام 2020، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ورجح تقرير المنظمة، الذي نشر قبل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تحت عنوان "شركة عدم المساواة" أن تؤدي فجوة الثروة الآخذة في الاتساع إلى تسجيل أول تريليونير في العالم خلال العقد المقبل.

وأضافت أن الأغنياء الخمسة، هم: إيلون ماسك، برنارد أرنو، جيف بيزوس، لاري إليسون، مارك زوكربيرج، مؤكدة أن ثرواتهم زادت بشكل جماعي بمقدار 464 مليار دولار، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 114٪.