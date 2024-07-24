يقال إن "كوي بلا"، وهو طبق تقليدي شهير يتم استهلاكه في تايلاند ولاوس، مسؤول عن وفاة حوالي 20 ألف شخص كل عام.

ويتكون طبق"كوي بلا"، وهو من المقبلات، من سمك المفروم النيء وعصير ليمون ورشة من الأعشاب والتوابل.

وبحسب العلماء، فإن السمك في هذا الطبق هو الأكثر خطورة، لأنه قد يحتوي على طفيليات خطيرة.

يتم تحضير طبق "كوي بلا" عادة باستخدام أسماك المياه العذبة النيئة من حوض نهر ميكونج، التي غالبًا ما تكون مصابة بالديدان المفلطحة الطفيلية المعروفة باسم الديدان الحية.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن هذه الطفيليات تسبب أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية، التي يعرفها الإنسان، وهو سرطان القناة الصفراوية، الذي يتسبب بوفاة حوالي 20 ألف شخص سنويا في تايلاند وحدها.

وبحسب موقع "أوكسيدنتال" في عام 2017، قال نارونج خونتيكيو، وهو جراح كبد في جامعة خون كاين في تايلاند، لوكالة فرانس برس: "إنه عبء صحي كبير للغاية هنا. لكن لا أحد يعرف عن هذا الأمر؛ لأنهم يموتون بهدوء، مثل الأوراق المتساقطة من الشجرة".

وأمضى خونتيكو، الذي توفي والداه بسرطان القناة الصفراوية؛ بسبب طبق كوي بلا، سنوات عديدة في السفر إلى الريف في شمال شرق تايلاند، محذرا السكان من مخاطر تناول هذا الطبق الرخيص والخطير.

ويقول العلماء إنه من المؤسف أن طبق السمك التقليدي يحظى بشعبية كبيرة في منطقة إيسان في تايلاند، لدرجة أن إقناع الناس بالتوقف عن تناوله أمر صعب للغاية.

وبينما تقول نسبة كبيرة من السكان "تعددت الأسباب والموت واحد"، يزعم آخرون أن طهو السمك قبل إضافته إلى الطبق يفسد المذاق تمامًا.

وتشير المصادر إلى أن الأجيال الأكبر سنًا التي نشأت على تناول سمك "كوي بلا" هم الأكثر ترددًا في التخلي عن الطبق التقليدي، لكن الأطباء يأملون أن يدرك الجيل الأصغر سنا الخطر الذي يعرضون أنفسهم له عند تناوله.