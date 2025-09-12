اليمن.. قتلى وجرحى بجرائم أسرية في محافظة إب

قتل وأصيب 4 مدنيين يمنيين في جريمتين أسريتين منفصلتين شهدتهما محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، في الساعات الماضية.

ووقعت الجريمة الأولى في قرية "الطهم" بمديرية ذي السفال، جنوبي المحافظة، في أحداث مروّعة راح ضحيتها شاب وأصيب والداه بجراح بليغة داخل منزل الأسرة.

وبحسب تقارير يمنية، فإن الجاني كان متزوجًا من الأسرة وحضر إلى المنزل في محاولة للتفاهم مع والدي زوجته وإعادتها إليه، غير أن الخلافات تصاعدت، ما دفعه إلى قتل شقيق زوجته بآلة حادة، قبل أن يحاول قتل والده ووالدته.

وتشير معلومات أخرى إلى أن مرتكب الجريمة شاب دخل إلى المنزل برفقة الابن الذي كان صديقه، وكان يعتزم سرقة المنزل، فقتل صديقه في غرفته قبل أن يكتشف الأب فعلته ويدخل معه في عراك ويحاول الإمساك به.

وذكر موقع "نافذة اليمن" أن الأب تعرّض لإصابات في رأسه وطعنتين في عنقه، فيما أصيبت الأم بعدة طعنات وكسور، وسط صرخات واستغاثة الوالدين بالجيران.

ورغم إصاباته الخطيرة، تمكن الأب من الإمساك بالجاني حتى وصول الجيران الذين عثروا على أدوات غريبة بحوزته، فيها قفازات وسكين ومنشار للأقفال، ثم سلّموه إلى الشرطة.

وفي الجريمة الثانية، أقدم شاب على قتل والده رميا بالرصاص في بلدة "عمار" التابعة إداريا لمديرية النادرة شرقي محافظة إب.

وقالت مصادر محلية إن الابن دخل في خلاف مع والده لأسباب غير معروفة، قبل أن يجلب سلاحه الشخصي من نوع "كلاشينكوف" ويتجه إلى غرفة والده ويرديه قتيلاً على الفور.

ويشير تقرير صادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" إلى مقتل 123 شخصًا وإصابة 46 آخرين في جنح ارتكبها أقارب خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي يعد الأكثر من حيث الجرائم الأسرية المرتكبة.

ويشهد اليمن تزايدًا مخيفًا في معدلات الجرائم الأسرية في معظم أنحاء البلاد، يُعزى معظمها إلى إصابة مرتكبيها بأمراض نفسية، وسط تقارير لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى حاجة 7 ملايين يمني إلى الدعم والعلاج النفسي نتيجة الصدمات التي تعرّضوا لها في سنوات الحرب المستمرة.