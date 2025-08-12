راغب علامة ونقابة الموسيقيين المصرية يطويان صفحة الخلاف (فيديو)

وصل الفنان اللبناني راغب علامة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية في العاصمة المصرية، في خطوة تهدف إلى تسوية الأزمة الأخيرة التي أُثيرت حول منعه من إقامة حفلات غنائية على الأراضي المصرية، عقب جدل واسع اندلع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما وُصف بتجاوزات سلوكية شهدتها إحدى حفلاته في الساحل الشمالي، أخيرًا.

وعقب اللقاء، عُقد مؤتمر صحفي مشترك جمع نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، وراغب علامة، أُعلن خلاله بشكل رسمي طيّ صفحة الخلاف، وعودة العلاقات بين الطرفين إلى سابق عهدها من الاحترام والتعاون.

وعبّر الفنان راغب علامة، خلال كلمته، عن تقديره العميق للنقابة ومكانتها في مسيرته الفنية، قائلًا: "النقابة بيتي، ومصر كانت وستظل الحضن الدافئ لكل فنان عربي. وجودي هنا اليوم تأكيد على المحبة والود الذي يجمعني بهذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام".

من جانبه، شدد النقيب مصطفى كامل على أن النقابة لا تسعى إلى التصعيد أو الخلاف، بل تحرص دومًا على الحفاظ على صورة الفن واحترام الجمهور، مشيدًا باستجابة الفنان راغب علامة وحرصه على الحضور بنفسه لحل الأزمة بروح المسؤولية والود.

تجدر الإشارة إلى أنه في 21 يوليو/تموز الماضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بوقف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، مع استدعائه للتحقيق بشأن ما بدر منه من تجاوزات خلال حفلاته الغنائية.

وأشارت النقابة، في بيان إعلامي نقلته وسائل إعلام مصرية آنذاك، إلى أنه تقرر استدعاء الفنان راغب علامة بعد مخالفته الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، مع وقف التصريح له بالعمل والغناء داخل مصر إلى حين مثوله للتحقيق أمام لجنة مختصة في النقابة.