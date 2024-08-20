إيران.. 6 قتلى وعدد من الجرحى إثر انقلاب حافلة (صورة)

لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 18 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء جراء إنقلاب حافلة ركاب على محور كرمان إلى مدينة إيرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال رئيس قسم الطوارئ ومدير الحوادث في إيرانشهر "علي رضا إيرانداغاني"، إن حافلة ركاب انحرفت عن مسارها على الطريق الرابط بين محافظة كرمان إلى إيرانشهر، مضيفاً "وقع هذا الحادث حوالي الساعة الرابعة صباحًا".

ووفقا للتقارير، فإن عدد حوادث الطرق في إيران أعلى من المتوسط العالمي. وبحسب إعلان شرطة الطرق في البلاد من إحصاءات الطب الشرعي، فقد توفي أكثر من 18 ألفاً و500 شخص في حوادث مرورية في إيران خلال 11 شهرًا من العام الماضي.

وبحسب رئيس شرطة الطرق في البلاد، فإن أربعة عوامل رئيسة تساهم في أكثر من 80% من حوادث الطرق، بما في ذلك السرعة غير القانونية، والتجاوز غير القانوني، وعدم الانتباه إلى الأمام، والإرهاق والنعاس.