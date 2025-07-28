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اليمن.. القبض على أب بتهمة "التعذيب الوحشي" لطفله

اليمن.. القبض على أب بتهمة "التعذيب الوحشي" لطفله
تعبيريةالمصدر: iStock
محمد بركة
محمد بركة
28 يوليو 2025، 10:09 ص

ألقت قوات الأمن في محافظة الضالع اليمينة، اليوم الاثنين، القبض على والد الطفل "عرفات علي حمود حسن"، أحد أبناء منطقة "خوبر"، إثر تداول مقطع مصوَّر يُظهر ممارسات عنيفة وتعذيبًا متكررًا للطفل البالغ من العمر 6 أعوام.

وأكد شهود عيان أن والد الطفل كان يقوم يوميًا بتعذيب ابنه، مستخدمًا أساليب قاسية، أبرزها سحله على الأرض بطريقة وحشية، فضلا عن توجيه الركلات واللكمات له وضربه بالعصي وإلقائه بالمواد المعدنية والبلاستكية.

وأشاروا إلى أن والد الطفل غالبا ما يكون تحت تأثير حالة من السكر أثناء ارتكابه لتلك الأفعال، مما زاد من خطورة الوضع وتعقيده، وخلق حالة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع المحلي.

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وعقب انتشار مقطع الفيديو الذي وثق هذه الانتهاكات، سارع المواطنون إلى إبلاغ الجهات الأمنية في الضالع، والتي تحركت على الفور، حيث ألقت القبض على الجاني، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وطالبت فعاليات مجتمعية وحقوقية بسرعة التحقيق في الحادثة وضمان حماية الطفل، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات "التي تهدد أمن الطفولة في المجتمع"، على حد تعبيرها.

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