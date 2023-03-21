عيد النوروز.. احتفالات عابرة للدول والقوميات والأديان



يحتفل مئات الملايين حول العالم، وخصوصا الأكراد والفرس، في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس من كل عام، بعيد النوروز، والذي يعني "اليوم الجديد".

وهذا العيد الذي يتم الاحتفال به منذ آلاف السنين، ويستند إلى روايات أقرب إلى الأساطير، يرمز في معناه الثقافي والفلكلوري، إلى انتصار الخير على الشر، وإلى بداية مشرقة جديدة مرتبطة بالطبيعة التي تستقبل بشائر فصل الربيع في هذا اليوم.

وعيد النوروز الذي يعرف برأس السنة الجديدة في التقويم الكردي والفارسي، لا يقتصر الاحتفال به على هذين الشعبين، فإضافة إليهما، تحتفل بهذا العيد شعوب في أكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان وكازاخستان، و قرغيزستان وأذربيجان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وكوجارات وشمال غرب الصين وغيرها من الأقوام في غربي آسيا.