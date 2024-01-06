فقد بناته وأحفاده وبُترت قدماه.. حرب غزة تحول حياة إبراهيم إلى جحيم
"الحرب تسببت بفقداني بناتي الخمس وأبنائهن، كما أنها أدت إلى فقداني قدماي بسبب الإصابات التي تعرضت لها في قصف إسرائيلي لمنزل إحدى بناتي في مخيم النصيرات"، هذا ما بدأ به إبراهيم أبو دان من غزة، قصته المؤثرة.
و"أبو دان" واحد من بين الآلاف من الجرحى الذين حولت الحرب الإسرائيلية حياتهم إلى جحيم، وأفقدتهم عائلاتهم بشكل كامل، الأمر الذي حول حياته إلى معاناة دائمة، خاصة مع تدمير منزله ومنازل أقربائه بشكل كامل.
وروى لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مأساته قائلاً: "تجمعت، الشهر الماضي، أنا وبناتي الخمس وأزواجهن وأحفادي في منزل ابنتي الكبرى في مخيم النصيرات بعد تدمير منزلي في مخيم المغازي، وخلال وجودنا في منزل ابنتي الذي لا تتجاوز مساحته 60 مترًا، دمَّر قصف المنزل بالكامل، مما أدى لمقتل 22 فردًا من العائلة منهم 14 طفلاً".
وأضاف أن "المكان الذي يوجد فيه المنزل كان مصنفًا منطقة آمنة؛ لكن الطيران الإسرائيلي لم يرحمنا، ودمر المنزل بشكل عنيف ودون سابق إنذار"، موضحًا "أنه وزوج ابنته وأحد أحفاده هم الناجون الوحيدون من القصف، لكنه خرج بإصابة دائمة غيرت شكل حياته للأبد، فبعد نحو أسبوعين من الإصابة قرر الأطباء بتر جزء من قدميه، وبعدها بأيام قرروا عملية أخرى لبتر ما تبقى منهما، وذلك بسبب سوء حالته الصحية، وعدم توافر الإمكانيات لتقديم العلاج اللازم".
وتابع أن "المستشفيات في غزة تقدم الرعاية الطبية الأولية ومعاناة المصابين صعبة للغاية، ولا يتوافر إلا المسكنات الطبية، وأنا بحاجة للعلاج في الخارج، وإجراء عمليات جراحية طارئة، وهذا ما أكده لي جميع الأطباء، فهذه الحادثة لم تغير حياتي فقط بل جعلتني وحيدًا دون عائلة و منزل، وتراودني أحلام فظيعة وكوابيس خلال الليل بسبب الحرب، خاصة أنني كنت شاهدًا على اللحظات الأخيرة من حياة أحفادي الذين أعتبرهم أساس حياتي".
ودعا أبو دان إلى "ضرورة التدخل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتوفير العلاج اللازم للجرحى والمأوى للنازحين والمشردين"، مؤكدًا أن "الحرب غيرت معالم حياة مئات الآلاف من السكان في غزة".