الإمارات تهدي معدات البحث والإنقاذ للدفاع المدني السوري

وأكد قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في سوريا المقدم حمد الكعبي أن خطة العمل تكللت بالنجاح، ولا يوجد حاليا أي بلاغات بفقدان أشخاص أو محاصرين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الفريق سيبقى بهدف تقديم كافة الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.