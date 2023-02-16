الإمارات تهدي معدات البحث والإنقاذ للدفاع المدني السوري
أعلنت دولة الإمارات إهداء معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات "الفارس الشهم 2" لصالح الدفاع المدني السوري.
ويأتي هذا بعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، والانتقال لمرحلة "الدعم والتدريب".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن إهداء هذه المعدات جاء بتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما سيواصل الفريق الإماراتي مهامه التي ستتركز على تقديم كافة الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.
وأكد قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في سوريا المقدم حمد الكعبي أن خطة العمل تكللت بالنجاح، ولا يوجد حاليا أي بلاغات بفقدان أشخاص أو محاصرين تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن الفريق سيبقى بهدف تقديم كافة الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.
وأضاف: "الإمارات أهدت كافة معدات البحث والإنقاذ والتي تم استخدامها في المرحلة الأولى للدفاع المدني السوري؛ بهدف الاستفادة منها مستقبلاً في صورة تعكس مدى الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين، كما سيقوم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بتدريب الطاقم السوري على طريقة وآلية استخدام تلك الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة".