وداعًا أسطورة الموسيقى.. رحيل زياد الرحباني يفجع الوسط الفني

نعى رموز الوسط الثقافي الفني الفنان زياد الرحباني الذي فجع خبر رحيله، اليوم السبت، الجميع وكان له وقع الصدمة، وسط إجماع بأننا إزاء "أسطورة موسيقية" لن تتكرر.

وقال المايسترو سليم سحاب: "بقلب يعتصره الألم وحسرة شديدة، أنعى صديقي ورفيق دربي في عالم الموسيقى، الموسيقار الكبير العبقري اللبناني زياد الرحباني، فقد كان فنانًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومبدعًا استثنائيًا ترك بصمة لا تُمحى في وجدان كل من استمع إلى ألحانه وعزفاته".

وأضاف في تصريحات صحفية: "زياد لم يكن مجرد موسيقي، بل كان نبضًا حيًا من لبنان، يعكس بصدق آلامه وآماله، أفراحه وأحزانه، من خلال موسيقى لامست الروح ولامست القلوب، عزاؤنا الوحيد في هذا المصاب الجلل هو إرثه الفني الخالد الذي سيبقى يتردد صداه لأجيال قادمة، شاهدًا على عبقرية فنانٍ لم يتكرر".

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وتوالت منشورات كبار النجوم تنعى الراحل ومنهم الفنان التونسي صابر الرباعي الذي قال : "رحم الله زياد الرحباني، فلتة من فلتات هذا الزمن في مجال الموسيقى والكتابة والتلحين، كلمته واحدة وصريحة ولا يخاف أحدًا، جريء جدًا".

وكتب جورج خباز منشورًا عبر "إنستغرام" جاء فيه: "تربينا معك، وتأثرنا بك، وتعلّمنا منك، زياد الرحباني كنت وستظل حكاية وطن حكاية شعب حكاية إنسان، موسيقاك بدمنا ومسرحياتك بوجداننا، ورؤيتك أمامنا، العباقرة لا تسعهم الدنيا، شكرًا على كل الفن الذي قدمته وكان سابقًا لكل العصور".

وقال جورج وسوف: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك ستبقى خالدة وفنك العظيم سيظل بالقلب والفكر على مر الأجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".

وعبرت الفنانة كارمن لبس عن حزنها وصدمتها لفقدان زياد قائلة: "ليش هيك.. حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان".

وأكدت هيفاء وهبي أننا "فقدنا فنانًا لن يتكرر، سبق عصره وأثّر بأجيال!"، مضيفة: "خالص التعازي للسيدة فيروز، لشقيقته ريما، لعائلته، ولكل من أحب فنه الحر والصادق".

وعمت حالة من الصدمة والحزن الأوساط الثقافية والفنية إثر الإعلان عن رحيل الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ضخمًا من الصعب تعويضه.

زياد، نجل الأسطورة فيروز والموسيقي الراحل عاصي الرحباني، كان علامة فارقة في الموسيقى والمسرح العربي منذ سبعينيات القرن الماضي.

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تميّز بأسلوبه الخاص والمتمرّد، وقدم أعمالًا لاقت صدى واسعًا بفضل جرأته في الطرح، وعمقه في التعبير، وسخريته اللاذعة من الواقعين السياسي والاجتماعي في لبنان والمنطقة.

برع الرحباني في تأليف الموسيقى وكتابة المسرحيات السياسية الساخرة، ومن أبرز أعماله: "بالنسبة لبكرا شو"، و"فيلم أمريكي طويل"، و"نزل السرور"، بالإضافة إلى عشرات الألحان الخالدة التي كتبها لوالدته فيروز، وشكّلت جزءًا من وجدان أجيال متعاقبة.