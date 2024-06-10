مصر.."قاتلة زوجها" بمساعدة عشيقها تدلي بتفاصيل "صادمة"

أدلت المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته في غرفة النوم بمساعدة عشيقها باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق في الجريمة المروعة التي شهدتها مؤخرًا محافظة "البحيرة" المصرية، التي تبعد نحو 176 كيلو مترًا مربعًا عن القاهرة.

وقالت المتهمة وتدعى "هنية "، 48 عامًا، إنها اتفقت مع عشيقها الذي يدعى "فايز" ويبلغ من العمر 54 عامًا على التخلص من زوجها صاحب الـ 62 عامًا، والذي هو نجل عم العشيق في الوقت نفسه، حتى يخلو لهما الجو.

وأوضحت أنها اتفقت مع العشيق على وضع قرص منوم للزوج ليلًا، ثم قام بخنقه بواسطة "شال" خاص بها.

وكشفت الزوجة عن مفاجأة تتمثل في التخلص من الجثة عبر حفر مقبرة في غرفة النوم وتغطيتها بـ"الخرسانة " بعد وضع الجثمان بداخلها حتى لا يصل إليها أحد. وإمعانًا في التمويه، أبلغت عن اختفاء الزوج في ظروف غامضة منذ الـ14 من مايو الماضي.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن وراء اختفاء الزوج الزوجة وعشيقها.

وتمكنت النيابة من استخراج الجثة بإرشاد المتهمين وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأثارت الجريمة مشاعر استياء وغضب واسعة النطاق، لاسيما في ظل وجود 6 أبناء للزوجة الخائنة من المجني عليه، فضلًا عن كونها على مشارف الخمسين من العمر.