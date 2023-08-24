بعد حادثين.. تقليص استخدام سيارات ذاتية القيادة بمدينة أمريكية

أدى حادث سير بين سيارة أجرة ذاتية القيادة وسيارة إطفاء في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، إلى جانب حوادث أخرى، إلى خفض عدد سيارات شركة كروز لتشغيل سيارات القيادة الذاتية إلى النصف.

واستجابت الشركة لمطالب إدارة المركبات في كاليفورنيا، واكتفت بتشغيل 50 سيارة خلال النهار و150 أخرى أثناء الليل.

وفي التفاصيل حول الحادث، قالت شركة كروز إن السيارة ذاتية القيادة رصدت سيارة الإطفاء التي كانت داخل مجال كاميراتها قبل ثواني معدودة من ظهورها من طريق منعطف، مما أدى لجروح بسيطة لراكب داخلها.

وبينت الشركة أن الكمبيوتر الخاص بالسيارة لم يستطيع توقع المسار المحتمل لسيارة الإطفاء، مما جعل التصادم مؤكدا، فيما واجهت السيارات ذاتية القيادة 168 ألف مرة سيارات إطفاء بطريقة آمنة.

وقال بول هارفي أحد سكان منطقة سان فرانسيسكو، إنه رأى سيارة ذاتية القيادة ملتصقة بخرسانة رطبة بموقع بناء إلا أنه لم يكن بها أي راكب، وفق موقع "إس.إف جيت".

وقال هارفي إن سيارة القيادة الذاتية لم تستطع إدراك أن الخرسانة لم تجهز بعد، وأنها ما زالت سائلة ولا يمكن العبور من خلالها، مفسرا ذلك بأنها لا تملك عقلا بشريا.

وفسرت الشركة وقوع هذه الحوادث بسبب كثرة استخدام شبكات المحمول في المنطقة أثناء مهرجان موسيقي محلي، فيما جاءت هذه الحوادث بعد أسبوع واحد من موافقة لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا على توسع خدمات كروز لسيارات الأجرة ذاتية القيادة.