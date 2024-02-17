ماذا قال الأمير هاري عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

قال الأمير هاري، دوق ساكس، إنه يأمل أن يساعد تشخيص إصابة والده بالسرطان في توحيد العائلة المالكة.

وخلال حديثه مع قناة ABC البريطانية، قال الأمير هاري: "أنا أحب عائلتي. وحقيقة أنني تمكنت من ركوب الطائرة والذهاب لرؤية والدي وقضاء أي وقت معه، أنا ممتن لذلك"، مبينا "أن ما يحصل اليوم يحدث في العديد من العائلات".

وأضاف: "أعتقد أن أي إعياء، وأي مرض، يجمع العائلات معًا".

جاء ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي، أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان، بعد أقل من 18 شهرا من جلوسه على العرش؛ ما دفع ابنه الأصغر الأمير هاري للتوجه إلى المملكة المتحدة ليكون إلى جانبه.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، تجنب الأمير هاري رؤية شقيقه وزوجة والده خلال زيارته القصيرة؛ تجنبًا لأي خلافات مع أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت الحساس.

وقال مصدر مقرب من العائلة الملكية، إن الأمير هاري فضّل عدم التواجد بالغرفة نفسها مع زوجة أبيه كاميلا، عندما تحدث مع والده بشأن مرضه.

يذكر أن الأمير هاري التقى بوالده لمدة 45 دقيقة فقط، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وعاد إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى أقل من 24 ساعة في المملكة المتحدة.