الصين: الكوارث الطبيعية تسببت بوفاة أو فقدان 147 شخصا في تموز

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أو فقدان 147 شخصا في شهر تموز/يوليو الماضي، بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما، والتي شهدها شمال البلاد نهاية الشهر.

وشهدت الصين في الأشهر الأخيرة ظروفا مناخية قصوى، من موجات حر قياسية إلى أمطار قاتلة.

وتعد الأمطار الغزيرة التي هطلت عقب العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الرئيسي للصين، كإعصار الجمعة الماضي، قبل أن تنحرف شمالا، الأشد التي تسجَّل منذ 140عاما عندما بدأت السجلات.

وقالت وزارة إدارة الأحوال الطارئة إن 142 من حالات الوفاة أو الاختفاء التي سُجلت في شهر تموز/يوليو الماضي كانت ناجمة عن فيضانات أو كوارث جيولوجية.

أما الوفيات أو حالات الاختفاء الخمس المتبقية فكانت نتيجة كوارث طبيعية أخرى مثل الجفاف.