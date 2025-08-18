مأساة في الإسكندرية.. مقتل لاعبة جودو شهيرة على يد زوجها

ضجت الأوساط الرياضية والمجتمعية في محافظة الإسكندرية بحادث مقتل دينا علاء، لاعبة الجودو وبطلة نادي سموحة الرياضي، في واقعة صادمة وجريمة عُنف أسرية كشفت عنها التحقيقات، بعد تبيّن تفاصيل مروعة في الكشف عن أسباب وفاتها.

وأثبتت معاينة مسرح الجريمة وجود جثة دينا علاء داخل شقتها السكنية، مصابة بثلاثة أعيرة نارية، في حين وُجد زوجها ملقى إلى جانبها، مصابًا بطلق ناري، وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة.

وبحسب صحف محلية، كشفت التحريات أن الزوج أطلق الرصاص على زوجته، ثم أطلق النار على نفسه، وقد جرى نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية في حالة حرجة.

وبعد رفع فوارغ الطلقات والبصمات من مكان الحادث، أمرت النيابة العامة بالاستعانة بالطبيب الشرعي لتشريح الجثة. وقد صرحت النيابة، أمس الأحد، بدفن المجني عليها، إذ تم تسليم جثمانها إلى أسرتها، وتشييعها في جنازة سادها الحزن والصمت بحضور عائلتها وعدد من زملائها في الوسط الرياضي.

ووفق وسائل إعلام مصرية، تُباشر جهات التحقيق في الإسكندرية جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث بشكل كامل، وقد ترك الحادث أثرًا بالغًا في الوسط الرياضي، لا سيما أن الراحلة كانت من أبرز لاعبات النادي، ما يعكس فداحة الخسارة التي لحقت بأسرتها ومجتمعها الرياضي.

ونعى نادي سموحة الرياضي في الإسكندرية، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في الحادث المأساوي. وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي: "ننعى الفقيدة ولاعبة النادي دينا علاء، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته".