"لغة عربية على البحر".. كيف رد حسن الرداد على انتقادات سلوم حداد؟
الفنان المصري حسن الردادالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

ردّ الفنان المصري حسن الرداد، بطريقته الخاصة، على انتقادات الفنان السوري سلوم حداد، بشأن أداء الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى، ونشر الرداد مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهر فيه وهو يجري على البحر، ويتحدى نفسه بتجربة أداء بعض الجمل باللغة العربية الفصحى.

وعلق حسن الرداد على الفيديو بتعليق ساخر قال فيه: "شوية لغة عربية كده وأنا بجري على البحر"، ليحظى الفيديو بتفاعل واسع من متابعيه وعدد من النجوم، من بينهم زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة داليا البحيري، وعبير صبري، الذين عبروا عن إعجابهم بالمقطع.

وجاء رد حسن الرداد، الساخر بعد أيام قليلة من تصريحات سلوم حداد، التي انتقد فيها طريقة نطق بعض الفنانين المصريين لحرف الجيم أثناء التمثيل بالفصحى، وهو ما اعتبره البعض ردًا غير مباشر من حسن الرداد بروح الدعابة، بينما رأى آخرون أنه رد علمي يثبت قدرة الفنانين المصريين على الإلقاء بالفصحى حتى في أجواء غير اعتيادية مثل ممارسة الرياضة على البحر.

على صعيد آخر، يستعد حسن الرداد لبدء تصوير فيلمه الجديد "طه الغريب"، وذلك بعد الانتهاء من فترة طويلة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين في الفيلم.

وكانت آخر أعمال الرداد مشاركته في مسلسل "عقبال عندكو" في الموسم الرمضاني الماضي، مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان محمد ثروت، والفنانة عارفة عبد الرسول.

