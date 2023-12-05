الزراعة في لبنان تواجه الجفاف والممارسات الخاطئة وغياب التخطيط

يشكو المعمّرون في لبنان الذين عايشوا زمنا كانت تفيض خلاله الأرض بخيراتها، وفق فصول أربعة، من "طقس هذه الأيام" ومن التحولات فيه واختلاط الفصول أو تمددها على حساب أخرى.

وأكثر شكواهم تنصب على المذاق المختلف أو "اللامذاق" لسائر المنتجات الزراعية من فاكهة أو خضار.

ولتحديد وفهم هذه الاعتراضات، وجب الوقوف عند التأثيرات المناخية على الزراعات اللبنانية، وبالتالي كيفية المحافظة على استدامتها بالشروط السليمة.

الخبير الزراعي وائل يمين قال لـ "إرم نيوز" إن التبدل المناخي يؤثر على الزراعة لجهة "النقص في المياه والجفاف، الذي تزيد منه الأعمال الزراعية الخاطئة والشائعة مثل الفلاحة الجائرة والمتعددة".

وأضاف أن هذا الأمر يفقد التربة خصائصها وقدرتها على تخزين التراب، ويمنع المياه من الدخول إلى المناطق الجوفية.

ولفت يمين إلى أن العشوائية في ضخ المياه من الآبار الجوفية تزيد هي الأخرى من شح المياه، الذي يهدد مناطق واسعة بالعطش وينتهك بالتالي حقوق الإنسان.