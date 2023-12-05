الزراعة في لبنان تواجه الجفاف والممارسات الخاطئة وغياب التخطيط
يشكو المعمّرون في لبنان الذين عايشوا زمنا كانت تفيض خلاله الأرض بخيراتها، وفق فصول أربعة، من "طقس هذه الأيام" ومن التحولات فيه واختلاط الفصول أو تمددها على حساب أخرى.
وأكثر شكواهم تنصب على المذاق المختلف أو "اللامذاق" لسائر المنتجات الزراعية من فاكهة أو خضار.
ولتحديد وفهم هذه الاعتراضات، وجب الوقوف عند التأثيرات المناخية على الزراعات اللبنانية، وبالتالي كيفية المحافظة على استدامتها بالشروط السليمة.
الخبير الزراعي وائل يمين قال لـ "إرم نيوز" إن التبدل المناخي يؤثر على الزراعة لجهة "النقص في المياه والجفاف، الذي تزيد منه الأعمال الزراعية الخاطئة والشائعة مثل الفلاحة الجائرة والمتعددة".
وأضاف أن هذا الأمر يفقد التربة خصائصها وقدرتها على تخزين التراب، ويمنع المياه من الدخول إلى المناطق الجوفية.
ولفت يمين إلى أن العشوائية في ضخ المياه من الآبار الجوفية تزيد هي الأخرى من شح المياه، الذي يهدد مناطق واسعة بالعطش وينتهك بالتالي حقوق الإنسان.
ويساهم في هذا الشح الإقبال على زراعات تحتاج إلى مياه وفيرة، مثل الزراعات الاستوائية، ولا سيما شجرة الأفوكادو التي تستهلك كميات من المياه.
وسأل يمين كيف "أن ثلاثة أرباع مناطق بيروت عطشى، ولكن عندنا أفوكادو ونصدّره للخارج، هذا خلل كبير".
ويضاف إلى ذلك بحسب الخبير أن زراعة الخضار أصبحت مرويّة بمجملها وغابت البذور الأصلية البعلية، لصالح تلك الهجينة.
وعن الهوية الزراعية للبنان، يوضح يمين، وهو أيضا مدرّب على الزراعة البيئية، أنها تعود إلى عائلة البقوليات والحبوب، مثل القمح والشعير والحمص والعدس.
وفي ما خص الأشجار المثمرة تحدث يمين عن "الأخوات الثلاث"، الزيتون والعنب والتين، وهي كلها بعلية لا تعتمد على المياه، وأوضح أن ريّها يفقدها خصوصيتها ومذاقها، لافتا إلى أن كل منطقة في لبنان لها هويتها وزراعاتها التي تتناسب مع موقعها وطبيعة تربتها.
ولجعل الزراعة اللبنانية زراعة مستدامة، أشار يمين إلى ضرورة معالجة مشكلة الجفاف وندرة المياه، مذكرا بتقنيات كان يلجأ إليها المزارعون القدماء وثبتت صوابيتها، مثل تقنية تجميع مياه الشتاء من خلال الاستفادة من الأسطح، وإنشاء آبار مفتوحة، تستخدم مياهها في فصل الصيف.
ويرى يمين أن الاكتفاء الزراعي الذاتي هو الأنسب "لبلد مثل لبنان تسوده نزاعات كثيرة ويواجه دائما الأخطار، وتأمين الغذاء من الزراعة أفضل من أن نزرع لنصدّر إلى الخارج ونرفد أسواقا استهلاكية أخرى".
وميّز بين الأمن الغذائي الذي يعتمد على القدرة الشرائية للحصول على السلع، والسيادة الغذائية التي تعني امتلاك المواد التي تتيح القيام بالعملية الزراعية.
وقال "يمكننا التمتع بالخيارين، وفي حال تأمين السيادة الغذائية، بمستطاعنا تأمين الأمن الغذائي".
وعبّر يمين عن أسفه لأن لبنان "لا يزرع كي يطعم اللبنانيين، ولا يتم دراسة حاجات السوق المحلي قبل التفكير بالتصدير، الذي يجب أن يتركز على الفائض من هذا السوق".
وشدّد على دعم المشاريع والمبادرات التي تتعاطى بروحية جديدة مع هذا القطاع على قاعدة الاستدامة وحماية الزراعة من الأساليب الخاطئة، التي لا تأخذ بالاعتبار الأبعاد البيئية والمناخية المستجدة.