صور "الطفل العابس" تجتاح مواقع التواصل.. فما قصتها؟
لم تكن تتوقع المصورة الأمريكية، لورين كارسون، أن تصبح جلسة الطفل العابس حديث الولادة "ترينت" "تريندا" على مواقع التواصل.
وفوجئت المصورة "لورين كارسون" في جميع صور الرضيع الذي يُدعى "ترينت"، على صفحتها، Drawing In Light Photography بتعابيره العابسة، التي تصدرت العناوين، وحققت شهرة فورية.
وتقوم كارسون بتصوير الأطفال حديثي الولادة منذ عقد من الزمان، غير أن صور "ترينت"، هي الأولى التي يظهر فيها الرضيع بوجه عابس مميز للغاية، وتم ربط وسم #grumpybaby بصوره، وانتشرت على الإنترنت باعتبارها صور صغير غاضب آت للحياة، وحصدت لقطاته نحو مئتي ألف إعجاب حتى الآن، إلى جانب آلاف التعليقات.
وقالت المصورة لورين كارسون لقناة "فوكس": "من المؤكد أنه لم يكن من الممكن أن أتنبأ أبدا بما حدث، لقد وضعت الرضيع "ترنت" وشرعت في التقاط صوره، لم أر طوال سنوات خبرتي العشر، صغيرا كهذا، في اتصاله البصري المباشر.. كان عابساً فقط، لم يبك ولم يكن منزعجاً، كان يبدو ممتعضاً وغاضباً في ملامح وجهه ونظراته، هذا الرجل الصغير جذب أنظار الكثيرين، لم أتوقع أيضاً أن تصل صوره لهذا القدر من الناس".
ونالت المصورة كاروسون بفضل الرضيع "ترنت" تقديراً، جعل الرسائل تنهمر عليها لطلب حجزها لجلسات تصوير لحديثي الولادة.