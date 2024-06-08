صور "الطفل العابس" تجتاح مواقع التواصل.. فما قصتها؟

وقالت المصورة لورين كارسون لقناة "فوكس": "من المؤكد أنه لم يكن من الممكن أن أتنبأ أبدا بما حدث، لقد وضعت الرضيع "ترنت" وشرعت في التقاط صوره، لم أر طوال سنوات خبرتي العشر، صغيرا كهذا، في اتصاله البصري المباشر.. كان عابساً فقط، لم يبك ولم يكن منزعجاً، كان يبدو ممتعضاً وغاضباً في ملامح وجهه ونظراته، هذا الرجل الصغير جذب أنظار الكثيرين، لم أتوقع أيضاً أن تصل صوره لهذا القدر من الناس".