رجل "يتحول إلى أنثى" للحصول على حضانة ابنتيه

أقدم رجل من الإكوادور على تغيير جنسه قانونيا إلى أنثى، وذلك بهدف الحصول على حضانة ابنتيه.

وقام الرجل الذي يُدعى "رينيه ساليناس راموس" بهذا التغيير، لاعتقاده أن النظام القانوني في الإكوادور يفضل النساء ويعطيهن الأولوية على الرجال بغض النظر عن الظروف.