تعرض مغني الراب التونسي المعروف "علاء" لهجوم وانتقادات حادة، بعد أن نزع قميصه على خشبة المسرح، وأكمل الغناء وهو "عاري الصدر".

وشنّ ناشطون هجوما واسعا على المطرب، معتبرين أن الواقعة التي شهدها مهرجان صفاقس الدولي، مساء أول أمس، تؤكد أن "البعض تجاوز حدود الجرأة المقبولة ليدخل إلى مساحة من الفجاجة"، بحسب تعبيرهم.

وقال الناشط مهدي خليفة الكرب: "لا يحترم عراقة وتاريخ المسرح"، مؤكدا أن فن الراب هو "غناء شعبي بعبارات سوقية".

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وطالب الناشط عبد الرحمن مهذب إدارة مهرجان صفاقس، بـ"وقف استقدام عروض الراب بهدف مغازلة الجمهور، من أجل غايات مادية بحتة"، داعيا إلى "ضرورة برمجة الأسماء الكبرى بعيدا عن الرداءة والبذاءة، من أجل تهذيب الذوق الموسيقي العام".

وأثنى الإعلامي سمير الوافي على قرار مهرجاني قرطاج والحمامات بمنع عروض الراب "التي لا تحترم آداب الغناء، ولا تفرق بينه وبين الملاهي".

وسبق أن أثار "علاء" الجدل، حين سخر من حفلات الفنانين وائل كفوري وراغب علامة في مهرجان قرطاج، مشيرًا إلى أن الثمن المدفوع لهذين الفنانين كان مبالغًا فيه إلى حد بعيد.