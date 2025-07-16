بطلة هاري بوتر ممنوعة من القيادة لمدة 6 أشهر

مُنعت الممثلة البريطانية إيما واتسون من القيادة لمدة ستة أشهر، بعد ارتكابها رابع مخالفة مرورية في أقل من عامين، بحسب "ديلي ميل".

وأُدينت نجمة هاري بوتر، البالغة من العمر 35 عامًا، في محكمة ويكومب الجزئية بعد أن ضُبطت وهي تقود بسرعة 38 ميلًا في الساعة في منطقة السرعة فيها محددة بـ30 ميلًا في الساعة، وذلك في مدينة أكسفورد، حيث تتابع دراستها لنيل الدكتوراه في جامعة أكسفورد.

ورصدت كاميرا مراقبة السرعة المخالفة أثناء قيادة واتسون لسيارتها من طراز "أودي S3" التي تبلغ قيمتها نحو 30 ألف جنيه إسترليني، وأضيفت ثلاث نقاط مرورية إلى سجلها، ما رفع المجموع إلى 12 نقطة، وهو ما استدعى تلقائيًا فرض حظر قيادة.

وبالإضافة إلى الحظر، تم تغريمها 1044 جنيهًا إسترلينيًا، تشمل 660 جنيهًا لاعترافها بالذنب، و264 جنيهًا كرسوم إضافية، و120 جنيهًا كمصاريف محكمة، ويجب عليها سداد المبلغ خلال 28 يومًا.

وليست هذه الحادثة الأولى لإيما واتسون مع مشاكل القيادة، ففي فبراير 2024، تم حجز سيارتها من قبل الشرطة بعد أن أوقفتها بشكل غير قانوني خارج حانة "روز آند كراون" في ستراتفورد-أبون-آفون، إذ كانت سيارتها تعيق مدخل موقف سيارات، ما منع مدير مطعم بيتزا من المغادرة لأكثر من ثلاث ساعات.

وعندما حضرت الشرطة لسحب السيارة، خرجت واتسون من الحانة وحاولت منعهم دون جدوى، وتلقت حينها غرامة قدرها 192 جنيهًا.

واشتهرت واتسون بدور "هيرميون غرينجر" في سلسلة هاري بوتر بين 2001 و2011، قبل أن تبتعد تدريجيًا عن التمثيل وتركز على حياتها الشخصية والأكاديمية.