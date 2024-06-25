فنان مغربي يتسبب بحذف أغنية بلقيس "طاوعك قلبك" من "يوتيوب"‎

حذفت إدارة قناة "يوتيوب"، اليوم الثلاثاء، أغنية "طاوعك قلبك" للفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي من موقعها، بطلب من الفنان المغربي موس ماهر.

واتهم موس ماهر ضمن تصريحات صحفية الفنانة بلقيس بسرقة لحن أغنيته "لغرام"، التي أصدرها قبل 3 سنوات بالتعاون مع الفنان الجزائري رضا الطالياني.

وقال الفنان المغربي في تصريح لموقع "Le360" المحلي، إنه وراء حذف الأغنية من "يوتيوب"، وأنه سيسعى كخطوة مقبلة إلى حذفها من "فيسبوك" أيضًا.

من جهتها، قالت بلقيس في تصريح سابق لموقع "غالية" المحلي، إنها "علمت بأمر اتهام الفنان موس ماهر لها ولفريق عملها بسرقة ألحان الأغنية".

وأضافت أن "أغنيتها لا تشبه أغنية ماهر، وإنما القاسم المشترك الوحيد بينهما هو الإيقاعات المغربية الشمالية، لأنها من الناحية الموسيقية تتشابه؛ وهذا لا يعني أنها مسروقة".

ولم يكن الفنان موس ماهر هو الوحيد الذي اتهم بلقيس بسرقة لحن أغنيته، بل لاحظ نشطاء في "السوشال ميديا" أن أغنية بلقيس تشبه كثيرًا من حيث اللحن أغنية "لواه لواه" للفنانة المغربية ليلى علي، التي اعتزلت الفن قبل سنوات عديدة، ما جعل الفنانة بلقيس في مرمى الانتقادات.

وتعاملت بلقيس فتحي في عملها "طاوعك قلبك" - الذي يأتي لأول مرة بإيقاعات مغربية شمالية - مع الشاعر يونس آدم على مستوى صياغة الكلمات، وصلاح الدين مجاهد على مستوى الألحان، فيما عاد التوزيع إلى حمزة الغازي.

وتم تصوير الأغنية على طريقة "الفيديو كليب" بين دروب وأزقة مدينة تطوان شمال المغرب.