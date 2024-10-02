مسابقة للبحث عن "أقبح" كلب في بريطانيا (صور)

اضطر القائمون على مسابقة اختيار "أبشع" كلب في بريطانيا إلى إطلاق نداء لجمع المزيد من المشاركات.

وقال المنظمون إن هذا النداء جاء لأن الغالبية العظمى من الكلاب التي تم إرسال مشاركتها في المسابقة حتى الآن "لطيفة للغاية".

وأطلقت شركة التصوير ParrotPrint.com المسابقة "المثيرة للجدل" في وقت سابق من هذا الشهر للعثور على "أقبح" كلب في البلاد، إلا أنهم تلقوا صورا لكلاب "لطيفة"، بحسب وصفهم، ما اضطرهم إلى عرض صور كلاب شاركت في المسابقة بدوراتها السابقة، لتوضيح المعايير المتوقعة.

وطالب رئيس لجنة التحكيم البريطانيين بالتوقف عن إرسال صور كلاب جميلة للغاية، إذ لن تحظى بأي فرصة للفوز.

وقال المنظمون إن 90% من الكلاب التي أرسلت صورها من نوع "شيواوا" الذي يعتبر "لطيفا"، مشيرين إلى أنهم سيستبعدون هذا النوع من المسابقة.

وأوضح مؤسس شركة باروت برينت أن المسابقة مفتوحة فقط للحيوانات الأليفة التي "تجعل عينيك تتألمان عندما تنظر إليها".

وتابع: "نحن نحب الكلاب، ومن الرائع أن العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة على استعداد لتقديم حيواناتهم الأليفة المحبوبة لمسابقتنا، ولكننا بحاجة إلى التوضيح بأن هذه المسابقة تهدف إلى العثور على أبشع كلب في بريطانيا".