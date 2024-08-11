كشف الفنان المصري هاني شاكر عن إصابته بالفزع خلال تحضيره لحفله الأخير في بيروت؛ بسبب اختراق جدار الصوت الأجواء اللبنانية.

وقال هاني شاكر خلال لقاء جديد: "شعرت بالرعب من اختراق جدار الصوت في لبنان، لكنني اعتدته عندما طمأنني بعض الأشخاص بأن هذه الأصوات طبيعية".

وأضاف شاكر: "الصوت كان قويًا، شعرت بالفزع من هذا الأمر، وظننت أن انفجارًا قد وقع، ولكن الحمد الله ربنا ستر، وأخبرني المرافقون لي أن هذا جدار الصوت".

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وأخيرا، حصل الفنان المصري هاني شاكر على حكم قضائي بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة خمسة آلاف جنيه مصري لوقف تنفيذ الحكم، ضد متعهد الحفلات محمد عبد السلام؛ لقيامه بالنصب عليه وعدم دفع أجره وفرقته في حفل أقيم في البحرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تفاجأ الفنان هاني شاكر بهروب متعهد الحفلات محمد عبد السلام قبل ساعات من حفله في البحرين، من دون أن يدفع أجره، وأجر الفرقة الموسيقية، إلا أن الفنان المصري أصرّ على تقديم الحفل بسبب الجمهور الكبير الذي جاء ليسمع أغانيه.

وقرر هاني شاكر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محمد عبد السلام، عقب انتهاء الحفل وعودته إلى مصر.