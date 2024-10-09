تحقيق لكشف علاقة "شون ديدي" بمقتل مغني الراب توباك شاكور

استأجرت عائلة توباك شاكور محامي المشاهير أليكس سبيرو للتحقيق في أي صلة قد تربط مغني الراب "شون ديدي" كومبس بمقتل ابنها.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التكهنات حول الروابط المحتملة بين الاثنين، وذلك في أعقاب اعتقال كومبس بتهمة الاتجار بالجنس الشهر الماضي.

توفي شاكور بالرصاص عن عمر يناهز 25 عامًا في إطلاق نار من سيارة متحركة في لاس فيغاس عام 1996، ولا تزال قضيته دون حل رغم مرور عقود.

وفي سبتمبر الماضي، تم القبض على المشتبه به دواين كيث "كيفي دي" ديفيس، الذي ادعى أن كومبس عرض عليه 1.4 مليون دولار أسترالي لقتل شاكور.

وفي الوقت الذي لم يرد فيه شون ديدي كومبس، المحتجز حاليًا في السجن، على هذه التقارير، فقد نفى اتهامات مشابهة في الماضي.

ففي عام 2008، أدانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الشائعات التي ربطت شركاء كومبس بمقتل شاكور، حيث وصفها كومبس بأنها "كذبة سخيفة".

وقد أُثيرت العلاقة بين كومبس وشاكور أيضًا في أغنية "Fuel" لإيمينيم، التي تشير إلى مقتل شاكور وتضمنت تلميحات إلى مزاعم الاعتداء الجنسي ضد شون ديدي كومبس.

جدير بالذكر أن تعيين عائلة شاكور لسبيرو يأتي في وقت تشهد فيه قضية كومبس تطورات جديدة، بما في ذلك انتقادات من دينزل واشنطن ونفي شركة كوستكو لادعاءات بشأن شراء كومبس لزيت أطفال مستخدم في متاجرهم.