فتاة "محظوظة" تعثر على ماسة نادرة في حديقة مجوهرات (صور)

اكتشفت امرأة من نيويورك، أخيراً، ماسة بيضاء تزن 2.3 قيراط في إحدى حدائق ولاية أركنساس، أثناء بحثها عن الحجر المثالي لخاتم خطبتها.

قررت ميشير فوكس، البالغة من العمر 31 عامًا والمقيمة في مانهاتن، منذ سنوات، البحث عن ماسة خاصة بها.

وفي 8 يوليو، سافرت إلى متنزه "كريتر أوف دايموندز" الحكومي في أركنساس لبدء بحثها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وايمون كوكس، مساعد المشرف على المتنزه.

وقالت فوكس في بيان: "هناك جانب رمزي في القدرة على حل المشاكل بالمال، ولكن أحيانًا ينفد المال في الزواج. يجب أن تكون مستعدًا وقادرًا على حل هذه المشاكل بالعمل الجاد".

وفق تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز"، أمضت الفتاة 3 أسابيع في تمشيط منطقة البحث في الحديقة، التي تبلغ مساحتها 37.5 فدان. في 29 يوليو، وهو آخر يوم لها في الحديقة، لاحظت وميضًا قرب قدميها. في البداية، ظنت أنه شبكة عنكبوت، لكن بعد التدقيق، أدركت أنها ماسة، وفقًا للبيان الصحفي.

وأضافت: "لم يسبق لي أن رأيت ماسة حقيقية بين يدي، لذا لم أكن متأكدة على وجه اليقين، ولكنها كانت أجمل الماس رأيتها على الإطلاق".

وأكد موظفو الحديقة أن الجوهرة كانت عبارة عن ماس، وغمرت المشاعر فوكس على الفور، وسقطت على ركبتيها تبكي ثم ضحكت، وفقًا للبيان الصحفي.

تعد هذه الجوهرة - التي يبلغ حجمها حجم سن الكلب تقريبًا - ثالث أكبر ماسة تم اكتشافها حتى الآن هذا العام في متنزه "كريتر أوف دايموندز" الحكومي.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت فوكس على جوهرتها اسم "ماسة فوكس-بالو"، تيمّناً باسمها واسم شريكها، وفقاً للبيان الصحفي.

ومنذ أن أصبحت "فوهة الماس" متنزهًا حكوميًا في ولاية أركنساس عام 1972، اكتشف زوار المتنزه أكثر من 35 ألف ماسة واحتفظوا بها. ويمكن للبالغين المشاركة في صيد الأحجار الكريمة في المتنزه، المفتوح للجمهور، مقابل رسوم قدرها 15 دولارًا أمريكيًا يوميًا، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

في وقت سابق من هذا العام، اكتشف أحد سكان مينيسوتا ماسة بنية اللون تزن 3.81 قيراط في حديقة الولاية.