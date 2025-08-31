ترامب يحنّ إلى طفولته وشبابه في فيديو نادر

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقطع فيديو يضم صورًا نادرة من طفولته ومراحل مختلفة من حياته، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أعاد ترامب مشاركة الفيديو عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، مرفقًا تعليقًا كتب فيه: "هذا أمر لا يُصدّق.. من فعل ذلك؟ الرئيس دي جي تي"، في إشارة إلى الحروف الأولى من اسمه.

ويعرض الفيديو لمحات من السيرة الشخصية لترامب، المولود في الـ14 من يونيو/حزيران عام 1946 في مدينة نيويورك باسم دونالد جون ترامب.

نشأ في كنف والده فريد ترامب، مطور العقارات المعروف، ووالدته ماري ماكلويد ترامب. تلقى تعليمه الجامعي في جامعة فوردهام، قبل أن ينتقل إلى كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1968، وهو التخصص الذي ساعده لاحقًا في دخول عالم الأعمال وتوسيع نشاط عائلته في قطاع العقارات.

وعلى الصعيد العائلي، تزوج ترامب ثلاث مرات. كانت زوجته الأولى إيفانا زيلنيسك التي أنجب منها أبناءه الثلاثة: دونالد الابن وإيفانكا وإريك. وبعد انفصاله عنها عام 1990، تزوج مارلا مايبلز عام 1993 وأنجب منها ابنته تيفاني، قبل أن ينتهي زواجهما بالطلاق عام 1999. أما زواجه الثالث فكان من ميلانيا كناوس عام 2005، والتي لا تزال ترافقه حتى اليوم، وأنجب منها ابنه الأصغر بارون عام 2006.

إعادة نشر الفيديو تأتي في وقت يواصل فيه ترامب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حضوره السياسي والشخصي، والتواصل المباشر مع أنصاره في الداخل والخارج، بما يعكس استمرار اعتماده على هذه الأدوات كجزء أساس من إستراتيجيته الإعلامية.