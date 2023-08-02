شابة سعودية تتحدى إصابتها بمرض نادر وتواجه التنمر

لم تمنع الإصابة بمرض جلدي نادر جدًّا، الشابة السعودية أبرار آل عثمان "29 عامًا"، من متابعة مشوارها التعليمي وإصدار 3 كتب والحصول على جائزة "أم بي سي" لتحويل الألم إلى أمل والعمل في قناة فضائية رغم ما تعرضت له من تنمر في مراحل كثيرة من حياتها.

وتعاني أبرار من مرض انحلال الجلد الفقاعي، الذي يعدّ واحدًا من أندر الأمراض، ويصيب واحدًا من بين 50 ألف شخص في العالم، ويقدر عدد المصابين به في العالم بنحو 500 ألف حالة فقط.

ومن أبرز أعراض المرض النادر، ترقق الجلد، وسهولة إصابته بالأمراض، وتشكل الفقاعات والتشققات في الجلد بسهولة عند التعرض لإصابات طفيفة أو احتكاكات بسيطة.