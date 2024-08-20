ردّ وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، على الانتقادات الحادة التي طالته في مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر نشره صورة، وهو جالس في مكتبه، بينما يقوم أحد الحلاقين بقص شعره.

ورد "فياض" على الانتقادات، مشيرًا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن "الصورة قديمة ويفخر بها". وأضاف أنه "وزير متعدد المهام"، على حد تعبيره.

وكان مواطنون لبنانيون قد وصفوا الصورة المعنية للوزير بأنها "استفزاز كبير" على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي ضربت البلاد مؤخرًا.

وتساءل رواد المنصات عن السبب وراء تلك الصورة وطبيعة الرسالة التي تحملها، مؤكدين أن الوزير لديه "وقت كاف جدًا" كي يقص شعره بعيدًا عن المكتب، ولا يخرج على الجمهور، وهو يمارس شأنًا خاصًا.

ورأى كثيرون أن الصورة "غير موفقة بالمرة" بعد بيان صادر قبل أيام عن مؤسسة كهرباء لبنان، أكد انقطاع التيار عن كافة المؤسسات الحيوية بالبلاد، بما فيها المطار.

وقال أحدهم: "وزير الطاقة اللبناني ما عندو طاقة يروح على الحلاق"، فيما علق آخر بسخرية : "كثرة الأشغال والواجبات".