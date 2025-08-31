غوردون رامزي يزيل ورماً سرطانياً ويحذر من الشمس

خضع الشيف العالمي غوردون رامزي مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة ورم جلدي خبيث من نوع سرطان الخلايا القاعدية.

ونشر رامزي، البالغ من العمر 58 عامًا، صورًا لوجهه بعد الجراحة عبر حسابه في إنستغرام، معبرًا عن شكره العميق للفريق الطبي الذي رصد الورم مبكرًا وتعامل معه بسرعة وكفاءة.

وفي منشوره، حثّ متابعيه على الحذر من أضرار أشعة الشمس، مشددًا على أهمية استخدام واقي الشمس بانتظام.

وكتب: "ممتن جدًّا لفريق The Skin Associates لاستجابتهم السريعة في إزالة سرطان الخلايا القاعدية. لا تنسوا واقي الشمس هذا الأسبوع! وأعدكم... لن أجرِ شدًّا للوجه!".

ووفقًا لمايو كلينك، يُعدّ سرطان الخلايا القاعدية من أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، وينشأ من خلايا الجلد القاعدية، وغالبًا ما يظهر في مناطق معرضة للشمس مثل الوجه والرقبة.

ورغم طبيعته الخبيثة، فإن استئصاله بالكامل غالبًا ما يؤدي إلى الشفاء التام.