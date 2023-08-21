وفاة الفنان الكويتي بدر الطيار

وبدر الطيار من مواليد الـ4 من أكتوبر 1951، وهو عضو في فرقة المسرح العربي، منذ عام 1978.



وبدأت رحلة الفنان بدر الطيار عام 1978 عبر مسرحية "نورة" مع المخرج الراحل فؤاد الشطي، ليقدم بعد ذلك العشرات من الأعمال الدرامية والمسرحية مع كبار نجوم الساحة الخليجية والعربية أمثال الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وسعد الفرج، وحياة الفهد، وسعاد عبدالله، وخالد النفيسي، وغانم الصالح، وداود حسين، وحسن البلام، على مدى ما يقرب من 40 عامًا.

وتبوَّأ الراحل خلال رحلته الفنية عدة مناصب إدارية وفنية في فرقة المسرح العربي، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة ابتعد عن الساحة الفنية تمامًا بعد أن عانى من أمراض صحية، كضعف الرؤية والسمع، والفشل الكلوي؛ ما أثر على أدائه التمثيلي.

ومع تراكم الأمراض على الراحل، فضّل الابتعاد عن الساحة الفنية، ليتم تكريمه لاحقًا في مهرجان الكويت المسرحي عن مجمل أدواره الكوميدية التي أداها خلال مشواره.