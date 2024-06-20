الفنان المصري محمد التاجي يخضع لجراحة بعد تعرضه لوعكة صحية

أقلق الفنان المصري محمد التاجي جمهوره، اليوم الخميس، بعد منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، يعبر فيه عن تعبه وإرهاقه، بعد أن أصبح يقضي معظم الوقت في المستشفى بدلا من المنزل، وفق تعبيره.

وجاء في منشور التاجي: "والله العظيم أنا تعبت، ياللي مركز معايا شوف غيري، أنا بقيت أقعد في المستشفى أكتر ما بقعد في بيتنا".

تواصل "إرم نيوز" مع الفنان المصري للوقوف على تفاصيل حالته الصحية؛ إذ قال إنه خضع أمس لعملية جراحية لإزالة مياه متراكمة بالمعدة، مضيفا: "من المقرر أن أذهب بشكل يومي للمستشفى لسحب المياه من معدتي، بسبب تراكمها بشكل كبير".

وكان الفنان محمد التاجي أعلن أخيرا، خضوعه لعملية جراحية- لم يفصح عنها- في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب التاجي آنذاك، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "أخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي.. اليوم السبت صباحا، دعواتكم".

وعلم "إرم نيوز" من مصدر مقرب من التاجي تفاصيل العملية؛ إذ يخضع لعملية بالمعدة بسبب مضاعفات عملية بالأمعاء كان أجراها قبل عام، لكنه وبسبب الإجهاد في العمل حدث له فتق بجدار المعدة؛ ما استوجب عملية جراحية.

وأضاف المصدر، أن العملية كان مقررا لها منذ فترة، ولكن دائما ما كانت تؤجل، حتى قرر الطبيب إجراءها اليوم.

يذكر أن الفنان محمد التاجي شارك في عملين خلال الموسم الرمضاني الماضي، هما مسلسل "العتاولة" و"جودر"؛ إذ جسد في العتاولة شخصية جديدة عليه تماما، وهي عجوز متصابٍ يسعى خلف الفتيات الصغيرات لإشباع رغباته، وهو دور مختلف تماما عما قدمه من قبل.