الجفاف في الأمازون يكشف نقوشًا قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام

يمثل معظم هذه النقوش وجوهًا بشرية، مستطيلة أو بيضوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة أكثر.

وكانت مياه نهر ريو نيغرو، أحد الروافد الرئيسة لنهر الأمازون، والذي بلغ تدفقه الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ 121 عامًا، تغطي حتى فترة قريبة خلت التكوينات الصخرية وأعمالها الفنية.

وإذا كان ظهور النقوش بسبب الجفاف أسعد العلماء والزوار الفضوليين، فإنّ الظاهرة مع ذلك تثير تساؤلات.

وتؤكد ليفيا ريبيرو "نحن نأتي وننظر إلى (النقوش) ونجدها رائعة. ولكن في الوقت نفسه، الأمر مقلق"، مضيفة "أتساءل ما إذا كان هذا النهر سيبقى موجودًا بعد 50 أو 100 عام".