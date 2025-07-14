صدمة في الجزائر.. الشواطئ تخطف أرواح زوارها

أثارت سلسلة من حوادث الغرق، التي شهدتها شواطئ المدن الساحلية الجزائرية، المُطلة على البحر الأبيض المتوسط، موجة من التساؤلات والانتقادات.

وبينما شكلّت تلك الحوادث حالة من الصدمة والغضب لدى الشارع الجزائري، انتقد رواد شبكات التواصل الاجتماعي مصالح الحماية المدنية بشأن غياب تطبيق إجراءات السلامة وتوفير سُبل وأدوات الإنقاذ على الشواطئ في الجزائر.

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وشهد الأسبوع الماضي تزايدًا ملحوظًا في أعداد الغرقى من زوار الشواطئ والسواحل الجزائرية، وفق وسائل إعلام جزائرية، نقلت مطالب شعبية بإعادة النظر في أوضاع الشواطئ الجزائرية والعمل على تأهيلها بأفضل شكل.

وتمكنت فرق الإنقاذ، يوم الاثنين، من انتشال جثة غريق، يبلغ من العمر 17 عامًا، ومفقود في البحر بولاية وهران، بعد عمليات بحث استمرت يومين، على ما ذكرت مصالح الحماية المدنية في البلاد.

كما انتشلت كوادر مصالح الحماية المدنية أيضًا جثة غريق يبلغ من العمر 22 عامًا، من شاطئ الكاف ببلدية زموري بولاية بومرداس، شمالي الجزائر، وتم نقل جثمان الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وانتشلت مصالح الحماية المدنية، يوم أمس الأحد، جثة غريق يبلغ من العمر 18 عامًا، توفي غرقًا في البحر على شاطئ مساعدية بولاية الشلف، وجرت عمليات البحث عنه بعد ورود بلاغ من أسرته عن فقدانه ببلدية ودائرة المرسي.

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وانتشلت كوادر مصالح الحماية المدنية جثة غريق يبلغ من العمر 20 عامًا من شاطئ المطربة ببلدية ودائرة مستغانم، كما عثرت على جثة طفل في السابعة من العمر، بعد أن أبلغت أسرته عن فقدانه، بعدما جرفته مياه وادي بلسع بمنطقة أولاد علي التابعة لبلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وتمكنت الحماية المدنية أيضًا من انتشال فتاتين تبلغ إحداهما من العمر 10 أعوام، فيما تبلغ الأخرى 20 عامًا، من أحد الشواطئ غير المحروسة بمنطقة وادي الزبوج التابعة لبلدية سيدي عبد الرحمن.

وجرى نقل الفتانين إلى أحد مستشفيات بلدية تنس، لكن الأولى توفت بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى، فيما تخضع الثانية للعلاج في غرفة الرعاية المركزة، إذ إن حالتها الصحية "حرجة".