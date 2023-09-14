تحويل نفق مترو مهجور إلى معلم لجذب السياح في سيؤول (صور)
سلط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على نفق مهجور لمترو الأنفاق في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول تم افتتاحه أمام الزوار بعد إعادة اكتشافه بهدف تحويله إلى مكان جاذب للسياح.
وقالت الصحيفة: "إذا كنت في سيؤول ونظرت إلى المكان المناسب أسفل الشوارع التي تعج بالحركة وسط المدينة، فإنك ستصادف شيئا غير متوقع، إنها الهوابط المشكلة من الرواسب الكلسية تتدلى من سقف شديد الرطوبة، وهي شاهدة على مرور الزمن وعقود من الإهمال".
وأضافت: "تجمعت هذه الرواسب المعدنية في نفق شاسع غامض يقع تحت الارض أسفل ساحة سيؤول بنحو 13 مترا ولا يعرف أحد الغرض منه ولا حتى مسؤولو المدينة".
وبقي النفق الذي يمتد على مسافة 335 مترا ويغطي ما مساحته 3 آلاف متر مربع بعيدا عن الأنظار مخفيا لعقود خلت إلى أن تم الكشف عنه الآن.
وشهد النفق تسيير جولات فيه للمرة الأولى ولمدة ساعة تعطي فكرة عن تاريخ تخطيط المدينة وإنشاء نظام الأنفاق فيها في بداية سبعينيات القرن الماضي، وفي كل بضع دقائق يتم سماع دوي ناتج عن مرور قطار الأنفاق في الأسفل، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء النفق غير معلوم، ويعتقد مسؤولو المدينة أن الهدف من إنشائه ربما يكون لربط محطتي قطار أنفاق لكن لم يتم استخدامه أبدا. ويعتقد أيضا أنه عندما تم افتتاح إحدى المحطات عام 1983 أنشئت هذه المساحة، ثم غطيت وتركت من دون مساس لأربعين عاما.
ويأتي الكشف عن هذا المكان المخفي كجزء من مشروع خاص بالمدينة يهدف إلى تحويل محطات قطار الأنفاق الى أماكن جذب حضرية، ويتوجب على سكان المدينة أن يقدموا مقترحات حتى منتصف الشهر المقبل في كيفية استغلال الموقع.
المصدر: صحيفة "الغارديان"