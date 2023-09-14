تحويل نفق مترو مهجور إلى معلم لجذب السياح في سيؤول (صور)

سلط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على نفق مهجور لمترو الأنفاق في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول تم افتتاحه أمام الزوار بعد إعادة اكتشافه بهدف تحويله إلى مكان جاذب للسياح.

وقالت الصحيفة: "إذا كنت في سيؤول ونظرت إلى المكان المناسب أسفل الشوارع التي تعج بالحركة وسط المدينة، فإنك ستصادف شيئا غير متوقع، إنها الهوابط المشكلة من الرواسب الكلسية تتدلى من سقف شديد الرطوبة، وهي شاهدة على مرور الزمن وعقود من الإهمال".

وأضافت: "تجمعت هذه الرواسب المعدنية في نفق شاسع غامض يقع تحت الارض أسفل ساحة سيؤول بنحو 13 مترا ولا يعرف أحد الغرض منه ولا حتى مسؤولو المدينة".