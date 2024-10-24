مطرب مصري شهير يفاجئ جمهوره بموهبتة القديمة في تلاوة "القرآن" (فيديو)

فاجأ الفنان والمطرب المصري مدحت صالح الجميع بموهبة أخرى بلغ فيها درجة مدهشة من الإبداع والإجادة وهى تلاوة القرآن الكريم، بعد أن تصدَّر مقطع فيديو نادر يظهر موهبته منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "On" المصرية، عبر حسابها بموقع "إكس"، مقطع الفيديو لصالح وهو طفل يتلو بعض آيات القرآن الكريم بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة "قرآن ربي".

وظهر مدحت صالح في الفيديو وهو يتلو القرآن الكريم بصوت عذب وبقراءة سليمة، متأثرًا بطريقة ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

وسبق أن تحدث مدحت صالح في لقاءات إعلامية سابقة، عن كواليس هذا الفيديو، لافتًا إلى أنه قرأ القرآن على يد شيوخ متخصصين وهو طفل صغير في "كُتّاب" لتحفيظ القرآن، إلى جانب تعلم أشياء أخرى في "الكُتاب" مثل فن الخط العربي والزخرفة، والرياضات المختلفة، مثل: كرة السلة، والسباحة، وكرة الطائرة.

وأضاف أن تلك "الكتاتيب" كانت بمثابة المدرسة التي ينشأ فيها الأطفال على أن يكونوا أسوياء، موضحًا أن تلك الفترة من حياته شكّلت جزءًا كبيرًا من ملامح شخصيته.

وأشار مدحت صالح إلى أن والده تمنى له أن يكون مقرئًا للقرآن قبل أن يكون مطربًا.

وأوضح أنه وهو طفل كان يعشق أصوات الشيوخ، مثل: عبدالباسط عبدالصمد، ومصطفى إسماعيل، معتبرًا أن الشيخ محمود خليل الحصري كان بمثابة "أبيه الروحي".

ولفت إلى أن أحد معلمي المرحلة الابتدائية الذي كان أيضًا صديقًا لوالده هو من اكتشف موهبة صوته وجعله يعزف على بعض الآلات، كما عرَّفه على مطرب أغنية " وحوي يا وحوي" أحمد عبد القادر الذي أشركه في غناء الابتهالات الدينية وعمره 9 سنوات.