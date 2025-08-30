ماذا تواجه "بنت مبارك" في جلسة محاكمتها اليوم؟

تشهد قضية البلوغر المصرية مروة يسري التي تزعم انتسابها للرئيس الراحل حسني مبارك من خلال حسابها الشهير والمثير للجدل "بنت مبارك" تطورات متلاحقة، بعد أن تصدرت اهتمام الرأي العام مؤخرًا.

وتنعقد بالمحكمة الاقتصادية اليوم بمدينة الإسكندرية ثاني جلسات محاكمة المتهمة، وهي الجلسة المرتقبة حيث كانت الجلسة الأولى ذات طابع إجرائي.

واستبق محامي مروة يسري جلسة اليوم بتقديم طلب بوقف محاكمتها لحين الفصل في البلاغ الذي تقدمت به والدة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، والذي تتهم فيه الفنانة وفاء عامر بالتورط في تجارة أعضائه، وهو نفس الاتهام الذي سبق أن وجهته "بنت مبارك" للفنانة.

وبحسب قرار إحالة البلوغر المعروفة إلى المحاكمة في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025، جنح اقتصادية، حي المنتزه، فإن "المتهمة شهرت بالمجني عليها الفنانة وفاء عامر".

وجاء التشهير بأن "أسندت مروة يسري إلى الفنانة علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا، كما اتهمتها بتزوير مستندات، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص عن طريق قيامها كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية".

وكانت هيئة المحكمة رفضت في أولى جلسات محاكمة "بنت مبارك" طلب محامي الفنانة وفاء عامر، صاحبة الدعوى القضائي، بحظر النشر في القضية، والذي تقدم به محاميها حفاظًا على سمعة موكلته.

وسبق أن كشفت البلوغر المصرية المثيرة للجدل عن سر "حالة العداء" بينها وبين الفنانة وفاء عامر، والتي وصلت إلى محاضر وبلاغات رسمية متبادلة، بعد اتهامها بـ "السب والقذف والتشهير" بحق الفنانة.

وقالت مروة إن "العداء مع الفنانة ناتج عن رغبة الأخيرة في مهاجمتها وإيذائها بعد ظهور حساب بنت مبارك على تطبيق تيك توك والذي أزعج أنصار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومنهم وفاء عامر"، وفق قولها.

أخبار ذات علاقة تفاصيل جديدة حول أزمة إيمان الطوخي مع ادعاءات "بنت مبارك"

وأكدت في أقوالها أمام النيابة المصرية أنها "تعرضت لحملات لجان إلكترونية ممنهجة ومدفوعة من الفنانة المصرية بهدف إسكاتها وتخويفها حتى تتراجع عن نسب نفسها إلى مبارك"، على حد تعبيرها.

ونفت وجود سابق معرفة بينها وبين وفاء قبل ظهور حسابها المثير للجدل، لافتة إلى أنها "لم تتقدم بمحاضر وبلاغات ضد الفنانة نفسها، وإنما ضد من يديرون اللجان الإلكترونية بتوجيهات وفاء عامر"، وفق ما جاء في أقوالها أمام سلطات التحقيق.