قال مصدر مُقرب من شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إنه يتكتم الحديث عن الكثير من التفاصيل التي تخص أزمة شقيقته مع طليقها حسام حبيب.

وأكد المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن محمد عبد الوهاب الشهير باسم"كونج" لم يكن يرد التعليق والحديث عن أزمة شقيقته الأخيرة، خصوصا أنه التزم الصمت منذ شهور طويلة، حرصا منه على الحفاظ على الكثير من الأسرار والتفاصيل التي لا يُريد أن تخرج وتتصدر الإعلام.

وأشار المصدر إلى أن تدخل محمد عبدالوهاب الأخير جاء فقط للرد على تصريحات حسام حبيب، الذي يريد تشويه صورة شقيقته، وتصدير الصورة للجمهور برغبته في الابتعاد عنها، وأنها المتمسكة به.

وبين المصدر أن دخول "كونج" على الخط حاليا سببه رغبته في الدفاع عن شقيقته ومحاولة احتوائها، بعد أن استجابت لذلك أخيرا، عقب شجارها الأخير مع حسام داخل الاستوديو وتحطيمه.

أخبار ذات علاقة شقيق شيرين يصف أزمتها مع حسام حبيب بـ"أقذر قصة عرفتها البشرية"

جدير بالذكر أن الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تصدرت المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية، بعد أن صرحت شيرين بتعرضها للسرقة من طليقها حسام حبيب، وأنه السبب بدمار مسيرتها الفنية.

وبعد تصريحات شقيقته، قال محمد عبد الوهاب في منشور عبر فيسبوك إن أزمتها مع حسام حبيب "أقذر قصة عرفتها البشرية".