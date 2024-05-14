إكراماً لموكب شيوخ العشائر.. إسقاط دية قاتل في العراق (فيديو)

انطلق موكب شيوخ العشائر من غرب العراق إلى محافظة "ذي قار"، لحل قضية دهس تعرض له شاب هناك بواسطة سيارة كان يقودها شخص من المنطقة الغربية.

وقطع شيوخ ووجهاء مسافة 400 كيلومتر، واستقبلوا خير استقبال من أهل ذي قار، الذين احتفلوا بضيوفهم".

وقال أحد الوجهاء: "عشائرنا كافة مرتبطة بالعشائر في الناصرية والعمارة والبصرة، ونحن نتبادل الزيارات".

وإكراماً لحضور شيوخ العشائر أعلنت عشيرة المتوفى بأنها قررت إسقاط مبلغ الفصل العشائري "الدية" وسط أهازيج فرح وعبارات التهنئة وأجواء الوئام.

وأكد شيوخ عشيرة الضحية، أن مجيء شيوخ عشائر الغربية إلى "ذي قار" هو القيمة الحقيقية لمعنى وحدة الصف العراقي.