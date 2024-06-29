وفاة معلمة مصرية توقف بها المصعد بسبب انقطاع الكهرباء
لقيت معلمة مصرية مصرعها بعد أن سقطت من المصعد الكهربائي خلال محاولتها الخروج منه عقب انقطاع التيار الكهربائي وهي في داخله.
وتعود أحداث الواقعة عند تلقي مدير أمن كفر الشيخ -إحدى محافظات الدلتا في مصر- بلاغًا من مستشفى كفر الشيخ العام يفيد بورود سيدة خمسينية متوفية إثر سقوطها من المصعد.
وانتقلت قوة أمنية من المديرية إلى المستشفى، وبسؤال الشهود المرافقين لها، تبين أن المتوفية تعمل معلمة في المدرسة الفندقية في كفر الشيخ، وبعد الانتهاء من العمل توجهت إلى منزلها، وخلال استقلالها المصعد للصعود إلى منزلها، انقطع التيار الكهربائي وهي في داخله.
وأضاف الشهود أن المعلمة استغاثت بالجيران لإنقاذها ومساعدتها للخروج من المصعد، وفعلًا فتح الجيران المصعد عن طريق مفتاح الطوارئ، وعند مساعدتها في الخروج، هوت قدمها في فتحة المصعد لتسقط إلى الأسفل.
وأشار الشهود إلى أنهم حاولوا إسعافها ونقلوها سريعًا إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.